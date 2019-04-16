Трамп обсудил с главой Минфина Турции покупку Анкарой С-400

Другими темами беседы было наращивание двусторонней торговли между США и Турцией до объёма в 75 миллиардов долларов в год.

Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак во время своего визита в Вашингтон встретился с президентом США Дональдом Трампом и обсудил поставку в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. О встрече сообщает турецкий телеканал NTV.

Албайрак рассказал телеканалу, что встреча прошла конструктивно и в позитивном ключе, а президент Трамп озвучил "разумную позицию" о российских ЗРК в Турции. Хотя ранее в Штатах заявляли, что в случае получения Турцией российских ЗРК страна будет отстранена от программы по созданию и приобретению истребителей пятого поколения F-35.

О том, что Россия поставит Турции четыре дивизиона С-400, Москва и Анкара договорились в 2017 году. Президент России Владимир Путин назвал приоритетной поставку С-400 в Турцию.

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун заявила, что стремление Турции закупить российские комплексы С-400 — суверенное право Анкары.