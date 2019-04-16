Путин выразил сочувствие Макрону и Франции в связи с пожаром в Нотр-Даме

Президент РФ Владимир Путин направил слова сочувствия лидеру Франции и народу страны в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян, — подчеркнул глава государства.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался примерно в 18:50 (19:50 мск) 15 апреля. В результате обрушились шпиль, часы и крыша католического храма. Спустя почти 12 часов возгорание было потушено.