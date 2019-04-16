Путин предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дама

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Путин предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дама

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Фото: Twitter.com/Ministère de l'Intérieur‏

Президент РФ Владимир Путин предложил лидеру Франции Эмманюэлю Макрону направить лучших российских специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери.

Владимир Путин выразил надежду, что великий собор удастся восстановить, и предложил направить во Францию лучших российских специалистов, — говорится в сообщении Кремля.

Речь идёт об экспертах, имеющих богатый опыт в реставрации памятников, среди которых и произведения средневекового зодчества.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался примерно в 18:50 (19:50 мск) 15 апреля. В результате обрушились шпиль, часы и крыша католического храма. Вероятной причиной ЧП названо возгорание на чердаке в ходе восстановительных работ. Заведено дело о неумышленном ущербе. Известно, что при пожаре пострадало три человека.

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