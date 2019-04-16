СМИ: Путин одобрил возрождение проекта ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Соглашение о строительстве железнодорожной трассы может быть подписано на ПМЭФ-2019.

Президент РФ Владимир Путин одобрил возрождение проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

По данным издания, глава государства также поддержал строительство объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в Петербургском транспортном узле. Отмечается, что проектом ВСМ предусматривается рост пассажиропотока между городами втрое — до 33 млн человек — благодаря сокращению времени в пути до двух часов.

Отмечается, что Путин поставил положительную резолюцию на письме от врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и гендиректора ОАО "РЖД" Олега Белозёрова. Соглашение о строительстве железнодорожной магистрали может быть подписано на ПМЭФ-2019, который пройдёт в Петербурге 6−8 июня.