Стороннику Порошенко пришлось извиняться за шутку про Нотр-Дам и Зеленского

Журналист признал, что шутка была за гранью, но при этом не удержался от обвинений в адрес шоумена.

Украинский ведущий и политолог Тарас Березовец извинился за шутку про Нотр-Дам-де-Пари, в которой он заявил, что французскому лидеру Эмманюэлю Макрону "очень повезло, что после приезда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сгорел лишь собор Парижской Богоматери", отметив, что "мог бы и Елисейский дворец полыхнуть". Об этом журналист написал на своей странице в "Фейсбуке".

Первый пост Березовец уже удалил и признал, что шутка была за гранью, но при этом не удержался от обвинений в адрес Зеленского.

— Но откровенно: чем она, в принципе, отличается от 90% шуток 95-го квартала? Тем не менее президент Франции и посол в Украине сочли возможным сесть за один стол с человеком, который является автором многих шуток, за которые в Европе он давно бы остался без работы, — написал он.

Политолог считает, что подвергся травле со стороны "фабрики троллей Зеленского", размещавших "совершенно идентичные посты одними словами в сотнях профилей".

Березовец также добавил, что сожалеет о произошедшем пожаре и не имел намерения обидеть чьи-то чувства.

— Собор в моём посте был всего лишь неудачной метафорой, поэтому я удаляю свою неоднозначную шутку из прошлого поста, — резюмировал украинский ведущий.

Как сообщалось ранее, посол Франции на Украине Изабель Дюмон высказала возмущение главе МИД Незалежной Павлу Климкину из-за поста ведущего украинского канала, лояльного к украинскому лидеру Петру Порошенко, Тараса Березовца, назвав позором его слова о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался примерно в 18:50 (19:50 мск) 15 апреля. В результате обрушились шпиль, часы и крыша католического храма. Вероятной причиной ЧП названо возгорание на чердаке в ходе восстановительных работ. Заведено дело о неумышленном ущербе. Известно, что при пожаре пострадали три человека. Потушен пожар был только сегодня утром.