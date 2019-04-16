На Украине произошёл сбой на энергоблоке Ровенской АЭС

Ситуация сейчас находится в пределах нормы, проводится постепенное увеличение мощности блока.

В третьем энергоблоке Ровенской АЭС на Украине произошёл сбой циркуляционного насоса. Он привёл к падению мощности реактора, сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования.

— 15 апреля энергоблок № 3 работал на мощности 980 МВт. В 12:21 (совпадает с мск) из-за отключения главного циркуляционного насоса № 3 работой регулятора ограничения мощности реакторной установки состоялась разгрузка энергоблока до уровня мощности 560 МВт в соответствии с проектным алгоритмом, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы "Энергоатома", сейчас проводится постепенное увеличение мощности энергоблока. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС не изменилось и находится в пределах нормы. Проводится поиск и устранение причин сбоя.

В прошлом году произошёл сбой на Хмельницкой АЭС. Тогда целый город остался без горячей воды и отопления.