''АвтоВАЗ'' предложил пользователям соцсетей выбрать названия для новых Lada

Это не первая подобная практика у компании. Например, название автомобиля Granta выбрали из 60 тысяч вариантов, которые предложили сами автомобилисты.

Компания ''АвтоВАЗ" с 15 по 29 апреля предлагает своим подписчикам в соцсетях выбрать имена для новых моделей Lada.

— Любой желающий сможет предложить свои варианты названий для автомобилей Lada разных семейств, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают, — написала пресс-служба компании на официальной страничке в соцсети "ВКонтакте".

"АвтоВАЗ" так уже делал. Название автомобиля Granta выбрали из 60 тысяч вариантов, которые предложили сами автомобилисты.

Ранее Лайф сообщал, что "АвтоВАЗ" прекратит поставки Lada в Европу.