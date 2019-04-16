Фонд управления штабами Навального ликвидирован из-за финансовых нарушений

Речь идёт, в частности, об оплате деятельности волонтёров, несоответствии фактического адреса организации официальному и отсутствии отчётности.

Фонд правового обеспечения граждан, который управлял штабами блогера Алексея Навального, закрыт из-за серьёзных финансовых нарушений. Об этом сообщила адвокат Виолетта Волкова, опубликовав в подтверждение своих слов фотографии материалов дела.

— Штабы Навального по всей стране управлялись специально созданным Фондом правового обеспечения граждан. Но просуществовать фонду было суждено недолго: Минюст обнаружил при проверке массу нарушений, которые привели к ликвидации организации. А от этого и до полного закрытия штабов в принципе близко, — написала юрист в "Фейсбуке."

Волкова также привела пикантные подробности о руководстве данного фонда, созданного летом 2018 года. В частности, директором организации числился "любитель хороших денег и хорошего стриптиза Леонид Волков", а одним из учредителей — судимый за мошенничество координатор штаба Навального в Ижевске Ильдар Закиров.

Сложности у фонда возникли осенью 2018 года. В ходе проверки на соответствие деятельности уставным целям Минюст выявил 11 крупных нарушений. Среди них — нецелевое расходование денежных средств, отсутствие сметы, отсутствие договора пожертвования с юрлицом в письменной форме, отсутствие отчёта об использовании имущества. Также фактический адрес организации не соответствовал официальному, а сотрудники не проводили обязательный аудит и бухгалтерский учёт, не предоставляли информацию о деятельности в органы статистики, а также не публиковали отчёты о деятельности фонда в Интернете.

Адвокат обратила особое внимание на установление ведомством такого нарушения, как выплата денег волонтёрам. Волкова удивляется, поскольку "всегда считала волонтёрство бескорыстной деятельностью", но, как оказалось, "у команды Навального волонтёрство оплачиваемое".

На устранение нарушений Фонд правового обеспечения граждан получил предусмотренное законодательством время — месяц. Однако меры приняты не были. В связи с этим 28 декабря состоялось судебное заседание, в ходе которого было удовлетворено требование Минюста о ликвидации НКО. Решение вступило в законную силу 11 марта 2019 года. 1 апреля в ЕГРЮЛ появилась запись, что Фонд правового обеспечения граждан ликвидирован. Волкова заключила, что на фоне этого за прошлый год закрылось около половины штабов блогера.