Суд приговорил к 14 годам колонии гражданина Норвегии за шпионаж против России

Московский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Норвегии Фруде Берга за шпионаж против России.
Напомним, что Берг был задержан сотрудниками ФСБ в ходе спецоперации при получении документов с секретными данными, касающихся Военно-морского флота России. Документы норвежцу передавал россиянин Алексей Житнюк.
Гражданин Норвегии был арестован по подозрению в шпионаже, а россиянин— по обвинению в госизмене.
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