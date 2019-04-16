Викарий собора Парижской Богоматери рассказал о первых минутах пожара

Священнослужитель надеется, что собор сгорел из-за несчастного случая, а не умышленного действия.

Викарий архиепархии Парижа Филип Марсе рассказал о первых минутах пожара в Нотр-Даме. Когда начался пожар, священнослужитель находился в своём кабинете. По его словам, никто сначала и не заметил огня. Люди спокойно уходили с мессы, которая закончилась в 19:30 по местному времени.

— Через несколько минут мы уже почувствовали дым и, глядя на собор, увидели огонь у основания шпиля, посреди крыши — там, где всё из дерева. Я сразу же вышел на улицу и сказал: "О Господи", — передаёт РИА "Новости" рассказ Марсе.

После, согласно рассказу священнослужителя, на место происшествия приехала мэр Парижа Анн Идальго. Чуть позже появился президент страны Эмманюэль Макрон, который решил быть в центре события, а не просто получать информацию.

— Я считаю, что его порыв был очень эмоциональным. То, что он сказал, прибыв на место, тронуло сердце, — отметил викарий.

Также священнослужитель выразил надежду, что собор сгорел из-за несчастного случая, а не умышленного действия.

Ранее Лайф сообщал, что в Госдуме назвали уроком для всех стран пожар в соборе Парижской Богоматери.