Осуждённый за шпионаж гражданин Норвегии будет просить о помиловании

Адвокат норвежца заявил, что приговор не будет обжалован в апелляционном порядке.

Осуждённый за шпионаж гражданин Норвегии Фруде Берг будет просить о помиловании. Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков.

— Несмотря на то что суд приговорил его к 14 годам, то есть к тому сроку, который просило обвинение, приговор не будет обжалован в апелляционном порядке, — сказал адвокат.

Новиков добавил, что приговор вступит в силу через десять дней после того, как Берг получит на руки переведённую на английский язык версию приговора.

— По соображениям прагматического подхода его защита не видит пользы в обжаловании приговора, это только затянет тот срок, в течение которого приговор будет считаться не вступившим в силу, и отсрочит момент, когда Берг сможет обратиться с заявлением о помиловании, — резюмировал правозащитник.

Как сообщалось ранее, Московский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Норвегии Фруде Берга за шпионаж против России. Его задержали сотрудники ФСБ при получении документов с секретными данными, касающихся Военно-морского флота России. Документы норвежцу передавал россиянин Алексей Житнюк.