Луценко назвал освобождение Савченко тяжёлой болезнью судебной системы

Генпрокурор Украины Юрий Луценко не согласен с тем, что суд освободил депутата Верховной рады Надежду Савченко. Он уверяет, что его ведомство собрало достаточно доказательств вины.

— Освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании вовсе не означает снятия обвинения. Когда ареста избегают подозреваемые в убийстве и терроризме, заставляют признать: судебная система тяжело больна, — пишет Луценко в своём фейсбуке.

Напомним, в марте 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана при попытке вывезти из Донбасса крупную партию оружия. Затем была арестована Савченко. Накануне ночью стало известно, что суд освободил бывшую военнослужащую.