В Сеть слили видео с концовкой фильма "Мстители. Финал"

Сегодня утром пользователи онлайн-сервисов Twitter и Vimeo начали делиться друг с другом отрывками из фильма "Мстители. Финал". Клипы представляют из себя экранные записи, которые раскрывают суть концовки картины. Один из отрывков длится четыре с лишним минуты. В нём группа героев вступает в бой с главным злодеем — Таносом.
Видеоролики попали и во "ВКонтакте". Администрация соцсети их активно удаляет и обещает "спасти пользователей от спойлеров". Быстро исчезают перезаливы и с YouTube. Однако искомые фрагменты всё ещё легко находятся. Пользователи соцсетей предполагают, что слить концовку "Мстителей" могли партнёры Disney, для которых устраивался предпоказ.
Напомним, российская премьера фильма "Мстители. Финал" состоится 29 апреля.
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