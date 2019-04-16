В Кремле подтвердили, что Путин одобрил проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург

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В Кремле подтвердили, что Путин одобрил проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург

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Фото: ©РИА Новости/Александр Кряжев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин одобрил возрождение проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

— Президент действительно одобрил начало проектирования такой линии, это была инициатива [врио главы Петербурга Александра] Беглова совместно с РЖД, — пояснил представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщили, что Путин поставил положительную резолюцию на письме от врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и гендиректора ОАО "РЖД" Олега Белозёрова. Отмечалось, что соглашение о строительстве железнодорожной магистрали может быть подписано на ПМЭФ-2019, который пройдёт в Петербурге 6−8 июня.

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