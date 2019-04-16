Песков не комментирует данные о планах выдавать гражданство РФ жителям ДНР и ЛНР

Подобные публикации вызваны повышенным интересом к этой теме в российских СМИ, отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о планах предоставления российского гражданства по упрощённой схеме жителям ДНР и ЛНР.

— Нет, пока мы не готовы ничего такого комментировать, пока нет комментариев на этот счёт, — сказал он.

Песков отметил, что подобные публикации вызваны повышенным интересом к этой теме в российских СМИ. Журналисты попросили Пескова озвучить свою личную позицию по этому вопросу, но пресс-секретарь отметил, что его личное мнение не играет никакой роли и он не имеет права его высказывать.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на несколько информированных источников в российских госструктурах сообщила, что российские власти собрались разрешить жителям ДНР и ЛНР получать российское гражданство в упрощённом порядке. Отмечалось, что этот вопрос уже проработан и для его окончательного решения нужен лишь соответствующий указ президента России Владимира Путина.