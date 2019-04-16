Кремль прокомментировал рекордный уровень одобрения Сталина в России

Согласно недавнему опросу, 70% граждан считают роль советского лидера в истории страны положительной, а 51% — относятся к нему с уважением, симпатией или даже с восхищением.

Кремль ещё не успел внимательно ознакомиться с исследованием "Левада-центра", которое зафиксировало рекордный уровень одобрения в стране деятельности Иосифа Сталина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы внимательно пока не имели возможности ознакомиться с этим исследованием "Левады", поэтому трудно что-то сказать, — отметил он.

Как ранее писал Лайф, согласно исследованию, роль советского лидера Иосифа Сталина в истории страны считают положительной 70% опрошенных россиян. Большинство респондентов (51%) относятся к нему с уважением, симпатией или даже с восхищением.