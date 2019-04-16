Песков: Окончательное решение о строительстве ВСМ Москва — Казань не принималось

Окончательное решение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань пока не принималось, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Вы наверняка меня спросите, что будет дальше с Москвой — Казанью. Здесь окончательного решения не принималось, — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что будут продолжены работы по выяснению экономической целесообразности, возможностей и своевременности.

В начале года СМИ рассказывали, что первый этап реализации проекта высокоскоростной магистрали из столицы в Казань предполагает строительство новой выделенной железнодорожной линии длиной чуть более 300 километров на участке от Железнодорожного в Московской области до Гороховца во Владимирской для поездов со скоростью до 400 км/ч.