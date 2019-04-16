Солистка группы Serebro назвала причину своей госпитализации

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Солистка группы Serebro назвала причину своей госпитализации

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Солистка группы Serebro Ирина Титова рассказала, почему её госпитализировали после выступления 14 апреля. Певица опубликовала в "Инстаграме" видео, чтобы успокоить фанатов и поблагодарить их за поддержку.

— Я сейчас нахожусь в больнице. Меня отвезли сюда сразу после выступления. У меня очень серьёзная ангина и высокая температура, — объяснила 22-летняя исполнительница.

Титова входит в новый состав группы Serebro, который дебютировал на шоу в Кремле 14 февраля. Певица рассказала, что до сцены жила самой обычной жизнью: училась и подрабатывала мастером по маникюру.

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