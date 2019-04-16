Charlie Hebdo выпустил обложку с горящим на голове Макрона Нотр-Дамом

Очередная скандальная карикатура ожидаемо вызвала возмущение в социальных сетях.

Meanwhile, Charlie Hebdo has already used the Notre Dame fire to make a jibe at Emmanuel Macron's political agenda.



"Reforms: I'll start with the framework." pic.twitter.com/QmB0crPyL3 — Kaya Burgess (@kayaburgess) April 16, 2019

Журнал Charlie Hebdo выпустил очередную скандальную карикатуру. Свежий номер журнала вышел с изображением президента Франции Эмманюэлем Макроном и горящим на его голове собором Парижской Богоматери.

Изображение подписано словами "Реформы" и "Я начну с несущих конструкций".

Пользователи соцсетей сразу обрушились с критикой на сатирический журнал, вновь обвинив его в глумлении над трагедией. Однако в редакции к этому привыкли. Например, ранее Charlie Hebdo "обезглавил" Терезу Мэй, высмеивая лондонские теракты.

Напомним, что в 2015 году редакция журнала стала объектом террористического нападения. Поводом для этого стали карикатуры на пророка Мухаммеда. Вооружённое нападение привело к гибели 12 человек.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался примерно в 18:50 (19:50 мск) 15 апреля. В результате обрушились шпиль, часы и крыша католического храма. Вероятной причиной ЧП названо возгорание на чердаке в ходе восстановительных работ. Заведено дело о неумышленном ущербе. Известно, что при пожаре пострадали три человека.