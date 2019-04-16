СБУ проверяет данные о получении Зеленским денег из России

Проводится проверка информации о причастности к этому ещё и Министерства госбезопасности ДНР.

Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет информацию о финансировании Россией избирательной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщают "Украинские новости" .

Информация о финансовой поддержке Зеленского появилась на "Миротворце". Авторы обращения утверждали, что с февраля 2019 года Россия переводит деньги через Министерство госбезопасности ДНР.

СБУ сообщила изданию, что с 2015 года ведётся расследование относительно деятельности ДНР/ЛНР. Другие подробности о расследовании спецслужба не сообщила.

— В рамках этого производства проверяется соответствующая информация, — сказано в ответе СБУ.

По итогам выборов президента Украины в первом туре Владимир Зеленский набрал наибольшее количество голосов — 30,24%. Это почти вдвое больше, чем у действующего главы государства Петра Порошенко — его поддержали 15,95% избирателей.