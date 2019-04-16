Авиарейс из Хельсинки в Доху задержали из-за пьяных пилотов

Члены экипажа подозреваются в нарушении правил воздушных перевозок, им грозит увольнение.

В аэропорту Хельсинки полицейские во время проверки поймали двух пьяных пилотов, которые должны были управлять самолётом Qatar Airways во время рейса в Доху. В результате вылет борта был отложен с 9:50 утра до 22 часов вечера.

— Полиция столичного региона... обнаружила двух пьяных членов экипажа Qatar Airways. Оба мужчины подозреваются в нарушении правил воздушных перевозок, — сообщает пресс-служба полиции Хельсинки.

В управлении добавили, что расследование инцидента ещё идёт.

Ранее Лайф писал, что самолёт британской авиакомпании-лоукостера EasyJet совершил аварийную посадку в городе Порту, а затем улетел без пассажиров. Авиаперевозчик объяснил причину — просто у пилотов закончился рабочий день.