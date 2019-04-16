LEGO открестилась от похоронных наборов конструктора

В компании заявили, что их приоритетом является предоставление творческого игрового опыта детям.

Компания LEGO сообщила, что она не имеет отношения к похоронным наборам конструктора, который начали продавать в Музее похорон (Центральное кладбище Вены). Об этом сообщили в пресс-службе The LEGO Group.

— В Сети была опубликована ошибочная информация о новой продукции компании LEGO Group. Первоначально информация о наборах появилась на немецкоязычном веб-сайте. Официально заявляю: ни сайт, ни похоронные наборы к компании LEGO Group отношения не имеют, — сообщил Джонас Сондергард, глобальный пресс-атташе The LEGO Group.

Также в компании заявили, что их приоритетом является предоставление творческого игрового опыта детям. В LEGO добавили, что проект с похоронной тематикой был создан с использованием кубиков одноимённого конструктора, однако в компании не относятся с одобрением к этому проекту.

Ранее сообщалось, что LEGO будет учить детей программированию с помощью конструктора.