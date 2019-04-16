Электрик рассказал о состоянии стула, которым Кокорин ударил Пака

Мужчина признался, что ремонтом изделия пришлось заниматься ему: спинка держалась на одном саморезе.

Электрик из "Кофемании" на заседании суда по делу футболистов рассказал о состоянии стула, которым Александр Кокорин ударил главу департамента Минпромторга Дениса Пака. По его словам, предмет мебели был сильно повреждён.

— Мне пришлось его отремонтировать. На нём была вырвана спинка. Держалась на одном саморезе из четырёх, — рассказал он.

8 октября 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала, а затем напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. Сейчас их судят.