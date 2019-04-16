Электрик рассказал о состоянии стула, которым Кокорин ударил Пака

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Электрик рассказал о состоянии стула, которым Кокорин ударил Пака

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Мужчина признался, что ремонтом изделия пришлось заниматься ему: спинка держалась на одном саморезе.

Электрик из "Кофемании" на заседании суда по делу футболистов рассказал о состоянии стула, которым Александр Кокорин ударил главу департамента Минпромторга Дениса Пака. По его словам, предмет мебели был сильно повреждён.

Мне пришлось его отремонтировать. На нём была вырвана спинка. Держалась на одном саморезе из четырёх, — рассказал он.

8 октября 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала, а затем напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. Сейчас их судят.

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