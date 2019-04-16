СК завёл дело по факту обстрела детей в Орле из пневматики

Виновниками оказались двое местных жителей. Они признались в содеянном и дали необходимые показания.

Следственный комитет по Орловской области завёл уголовное дело против двоих местных жителей, которые стреляли по детям из пневматической винтовки, сидя в автомобиле.

— СУ СК РФ по Орловской области приняло к производству уголовное дело, возбуждённое органами полиции по факту хулиганских действий, совершённых в отношении нескольких местных жителей, в том числе двоих несовершеннолетних, — сообщает пресс-служба ведомства.

С заявлением в полицию обратились четверо потерпевших. Инцидент произошёл 7 апреля. Подозреваемыми оказались двое местных жителей. Они признались в содеянном и дали необходимые показания.

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