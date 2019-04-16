Путин призвал глубоко модернизировать космическую отрасль

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Путин призвал глубоко модернизировать космическую отрасль

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Фото: © Роскосмос

Российский лидер заявил о необходимости на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах.

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, совершенствовать модель менеджмента. На совещании Совбеза глава государства призвал найти эффективные механизмы инновационного развития данной сферы.

Нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современную модель управления производством, научно-исследовательскими работами, — сказал Путин.

Также президент заявил о необходимости на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах.

Ранее Путин поручил подготовить план купирования угрозы размещения оружия в космосе.

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