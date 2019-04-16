Тринадцатилетний сын мэра Серова заработал почти полмиллиона за год

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Тринадцатилетний сын мэра Серова заработал почти полмиллиона за год

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Фото: © Pixabay/Evgeny

Ребёнок ещё не имеет паспорта, зато в собственности у него есть квартира и двухэтажный дом.

Глава уральского города Серова Василий Сизиков задекларировал доход в 2,6 миллиона рублей за 2018 год. Согласно опубликованному на сайте местной администрации документу, у мэра в собственности нет никакой недвижимости и транспортных средств.

В то же время 13-летнему сыну Сизикова за год удалось заработать 409 тысяч рублей. Также в его собственности есть квартира и двухэтажный дом площадью 212 на 553 кв. м.

Сизиков стал главой города в августе 2018 года. До этого он занимал должность замминистра транспорта, а ещё раньше был главой Администрации Верхотурья.

Ранее декларации о своих доходах опубликовали депутаты Госдумы.

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