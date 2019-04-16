Кузнецова заявила, что каждый третий ребёнок сталкивался с травлей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что каждый третий ребёнок в России сталкивается с буллингом — организованной травлей.
— Каждый десятый родитель говорит о том, что знаком с темой буллинга и что ребёнок об этом рассказывал. Но каждый третий ребёнок говорит, что лично с этим сталкивался, — передаёт ТАСС слова Кузнецовой.
По словам детского омбудсмена, такое различие в статистике говорит о сложностях в понимании детей и взрослых.
Ранее Лайф сообщал, что Анна Кузнецова разберётся в ЧП с детьми, найденными в захламлённой квартире в Мытищах.
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