Путин назвал ключевой задачей завершение строительства космодрома Восточный

Президент РФ Владимир Путин считает одной из основных задач в ракетно-космической отрасли завершение строительства космодрома Восточный. Об этом глава государства сказал на заседании Совета безопасности.
— Третья ключевая задача — развитие наземной инфраструктуры, включая более активное использование космодрома Плесецк и завершение второй очереди строительства Восточного, — подчеркнул президент.
Путин заявил, что кабмину "нужно обратить внимание на расценки", поскольку ему неоднократно докладывали о том, что ни одна компания не берётся за завершение строительства в связи с ценообразованием.
Ранее на заседании Путин заявил о необходимости "глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль" с помощью инновационных эффективных механизмов.
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