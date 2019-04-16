Путин назвал ключевой задачей завершение строительства космодрома Восточный

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Путин назвал ключевой задачей завершение строительства космодрома Восточный

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Фото: © РИА Новости/Игорь Агеенко

Российский лидер также призвал правительство обратить внимание на ценообразование.

Президент РФ Владимир Путин считает одной из основных задач в ракетно-космической отрасли завершение строительства космодрома Восточный. Об этом глава государства сказал на заседании Совета безопасности.

Третья ключевая задача — развитие наземной инфраструктуры, включая более активное использование космодрома Плесецк и завершение второй очереди строительства Восточного, — подчеркнул президент.

Путин заявил, что кабмину "нужно обратить внимание на расценки", поскольку ему неоднократно докладывали о том, что ни одна компания не берётся за завершение строительства в связи с ценообразованием.

Ранее на заседании Путин заявил о необходимости "глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль" с помощью инновационных эффективных механизмов.

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