Путин: Если мы будем топтаться на месте, наверстать упущенное будет невозможно

Российский лидер также заявил о необходимости по максимуму использовать преимущества, которые имеются у нашей страны в космической области.

Президент России Владимир Путин заявил, что, если Россия будет "топтаться на месте", наверстать упущенное будет просто невозможно. Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Совбеза РФ по вопросам космической отрасли.

По его словам, принципиальным направлением является наращивание экспорта. Путин отметил, что объём мирового рынка космических услуг составляет около 183 миллиардов долларов в год. Глава государства подчёркивает, что в ближайшие годы и десятилетия он будет увеличиваться.

— Если мы будем топтаться на месте или постоянно говорить о наших прежних достижениях, наверстать упущенное будет просто невозможно, — сказал Путин.

Президент также заявил о необходимости по максимуму использовать преимущества, имеющиеся у РФ в космической области.

Ранее Путин призвал глубоко модернизировать космическую отрасль.