Президент Таджикистана прибыл в Россию с двухдневным визитом

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Президент Таджикистана прибыл в Россию с двухдневным визитом

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Эмомали Рахмон. Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Россию с двухдневным официальным визитом. Как сообщает ТАСС, самолёт лидера сел в аэропорту Внуково-2.

Напомним, у президента РФ Владимира Путина запланированы переговоры с Рахмоном. Встреча состоится 17 апреля. В рамках беседы будет поднят вопрос двусторонней повестки, а также будут обсуждаться региональные проблемы.

Ожидается, что по итогам визита предусмотрено подписание ряда совместных документов.

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