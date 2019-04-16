Президент Таджикистана прибыл в Россию с двухдневным визитом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Россию с двухдневным официальным визитом. Как сообщает ТАСС, самолёт лидера сел в аэропорту Внуково-2.
Напомним, у президента РФ Владимира Путина запланированы переговоры с Рахмоном. Встреча состоится 17 апреля. В рамках беседы будет поднят вопрос двусторонней повестки, а также будут обсуждаться региональные проблемы.
Ожидается, что по итогам визита предусмотрено подписание ряда совместных документов.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени