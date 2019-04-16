На Украине возбудят дело против спикера Верховной рады

Появились сведения о нецелевом использовании бюджетных средств и злоупотреблении властью.

По решению Соломенского районного суда Киева Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудит уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия по подозрению в превышении им служебных полномочий.

— Обязать должностное лицо НАБУ… не позднее 24 часов после получения копии постановления внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, указанных в заявлении от 22.02.2019 года, — цитирует РИА "Новости" решение суда.

В антикоррупционное бюро поступили данные о правонарушениях по статьям "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Нецелевое использование бюджетных средств".

По мнению заявителя, именно такие преступления совершил спикер Рады, однако уголовное дело не завели.

Ранее в аэропорту Киева задержали главу компании "Энергосеть" за хищения в размере почти 13 млн долларов США.