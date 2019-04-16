Путин заявил о необходимости стимулировать приток кадров в космическую отрасль

Президент России Владимир Путин призвал стимулировать приток кадров в космическую отрасль. Соответствующее заявление глава государства сделал во время заседания Совбеза РФ.
По его словам, благодаря принятым мерам по привлечению на предприятия, в научно-исследовательские центры и КБ молодых профессионалов ситуация с кадрами в отрасли начала постепенно выправляться.
Глава государства также подчеркнул важность сохранения в отрасли талантливых специалистов, которые способны осуществлять самые смелые проекты. По словам Путина, существует также необходимость создания достойных условий для их жизни и работы, в том числе за счёт системы специальных стипендий и грантов.
Ранее Путин призвал глубоко модернизировать космическую отрасль, а также заявил, что, если Россия будет топтаться на месте в сфере космоса, наверстать упущенное будет невозможно.
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