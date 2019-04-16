Родители Карауловой заплакали и обнялись, услышав решение по их дочери — видео

Сама девушка тоже оторопела. Отвечая на вопрос судьи, она смогла вымолвить только: "Да, ваша честь!".

Родители Варвары Карауловой обнялись в зале суда, после того как было зачитано решение об освобождении их дочери по УДО. И мать, и отец не смогли сдержать слёз.

Сама девушка, очевидно, не надеялась на такой исход — она оторопела и смогла вымолвить только: "Да, ваша честь!".

История Варвары Карауловой была предана гласности в 2015 году. Тогда она, ещё студентка МГУ, ушла из дома и не вернулась. Родители обратились в полицию, и стало известно, что дочь улетела в Турцию. Отец отправился следом.

В октябре 2015 года Караулова была задержана в Стамбуле, где с группой россиян планировала попасть в Сирию и примкнуть к ИГИЛ*. По возвращении в Россию девушку признали виновной и приговорили к четырём с половиной годам в колонии. Во время отбывания срока она сменила имя.

ФСИН выступала против досрочного освобождения Карауловой.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.