Мантуров не исключил, что кабриолет Aurus примет участие в Параде Победы

Кабриолет Aurus может принять участие в Параде Победы 9 мая. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

— Если вы меня спрашиваете относительно готовности к поставке кабриолетов (Aurus. — Прим. ред.), то мы рассчитываем на то, что готовность (к участию в Параде Победы. — Прим. ред.) будет обеспечена, — сказал глава ведомства.

По его словам, участие во всех репетициях — обязательный элемент для техники. И машина в них задействована.

Ранее анонсировали, что к Параду Победы готовят кабриолет Aurus проекта "Кортеж". Позднее на Красной площади их заметил корреспондент Лайфа.