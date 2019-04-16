Мантуров не исключил, что кабриолет Aurus примет участие в Параде Победы

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Мантуров не исключил, что кабриолет Aurus примет участие в Параде Победы

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Фото: © L!FE

Кабриолет Aurus может принять участие в Параде Победы 9 мая. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Если вы меня спрашиваете относительно готовности к поставке кабриолетов (Aurus. — Прим. ред.), то мы рассчитываем на то, что готовность (к участию в Параде Победы. — Прим. ред.) будет обеспечена, — сказал глава ведомства.

По его словам, участие во всех репетициях — обязательный элемент для техники. И машина в них задействована.

Ранее анонсировали, что к Параду Победы готовят кабриолет Aurus проекта "Кортеж". Позднее на Красной площади их заметил корреспондент Лайфа.

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