Росгвардия начнёт круглосуточную охрану Крымского моста уже в этом году

В состав спецбригады войдут: морской отряд, полк войск Национальной гвардии, патрульные, оперативные и специальные подразделения.

С этого года Керченский мост будут круглосуточно охранять подразделения Росгвардии. Об этом сообщил первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов в интервью ТАСС.

— Для обеспечения безопасности Керченского моста сформирована бригада особого назначения войск Национальной гвардии РФ, — рассказал Меликов.

По его словам, бригада приступит к полному выполнению задач уже в декабре 2019 года. В состав охраны войдут: морской отряд, полк войск Национальной гвардии, патрульные, оперативные и специальные подразделения.

О создании бригады стало известно в конце марта, но тогда называлась лишь предположительная дата начала работы отряда Росгвардии.