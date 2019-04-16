Аксёнова возмутило название крымского фестиваля

Руководитель региона отчитал членов правительства и заявил, что импортозамещение должно быть везде.

Главу Крыма Сергея Аксёнова возмутило то, что часть названия фестиваля "Таврида — ARTRUSSIA" написана на иностранном языке. Об этом он заявил на заседании правительства республики.

— Почему "Таврида" написано по-русски, а ARTRUSSIA — нет? У нас везде импортозамещение, коллеги. Постоянно надо что-то на иностранном написать, нельзя по-русски написать? — обратился Аксёнов к участникам заседания и добавил, что пусть лучше иностранцы по-русски учатся писать.

Вице-премьер крымского правительства Лариса Опанасюк, которая представляла проект, пообещала разобраться с ситуацией.

Ранее Аксёнов заявил, что республика хочет выйти из эксперимента по курортному сбору и в этом году он вводиться не будет.