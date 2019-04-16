Побитая учительницей школьница признала, что виноваты обе стороны

После публикации видео, на котором женщина таскает двух девочек за волосы и бьёт о парту, МВД России проводит проверку.

В инциденте в красноярской школе № 151, где учительница английского языка избила двух восьмиклассниц, виноваты обе стороны. Это в интервью Лайфу признала одна из пострадавших учениц.

— Я как бы согласна, что виноваты обе стороны, так как я одна из пострадавших. Конфликта сильно никакого не было, просто, видимо, у учителя был какой-то нервный срыв до этого, но мы не знаем, — сказала школьница.

Между тем в школе многие считают, что девочки могли спровоцировать педагога, а та виновата, потому что не смогла сдержаться. Своё мнение по поводу конфликта Лайфу рассказала ученица из параллельного класса.

— Я знаю этих девочек, они постоянно кого-то задевают и распускают сплетни. По крайней мере, большинство считает, что они сами спровоцировали учителя. Учительница всегда была спокойной, это, конечно, жёсткая реакция с её стороны, но девочки сами были виноваты, унизив её, — говорит собеседница Лайфа.

Она рассказала, что, со слов одноклассниц пострадавших, восьмиклассницы прямо на уроке смотрели видео, а одна из девочек специально красила губы. Её слова подтвердила ещё одна ученица. По её словам, девочки снимали педагога на видео, а также кричали и обзывали её.

Ранее Лайф писал, что после публикации видео, на котором женщина таскает двух девочек за волосы и бьёт о парту, учительница английского языка была отстранена от занятий, а затем и уволена. По факту произошедшего МВД России начало проверку.