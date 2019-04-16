Эксперт связал освобождение Савченко из СИЗО с проигрышем Тимошенко

Александр Охрименко не исключил, что в первую очередь нардеп вернётся в Верховную раду, где "будет делать постоянно эпатажные заявления и какие-то действия".

Освобождение из-под стражи нардепа Надежды Савченко связан с проигрышем лидера партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко на выборах президента Украины. Такое мнение высказал президент украинского аналитического центра Александр Охрименко.

— Петру Порошенко Савченко нужна была только для того, чтобы нейтрализовать Тимошенко, потому что фактически её арест можно было связать с ней. Но так как необходимость [нейтрализовать] Тимошенко отпала, соответственно, для Порошенко Савченко никакого интереса не представляет, можно её сплавлять на траекторию, — приводит НСН слова Охрименко.

Эксперт также не сомневается, что после освобождения она пойдёт в Верховную раду и в очередной раз переругается со всеми. По его словам, в украинском парламенте появится ещё один борец, который будет делать постоянно эпатажные заявления и какие-то действия.

— Зато людям будет нескучно, — резюмировал аналитик.

Напомним, что Надежда Савченко была арестована в марте 2018 года по обвинению в подготовке теракта и госпереворота на Украине. Основанием для задержания бывшей лётчицы стало видео, на котором она предлагает уничтожить президента страны Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц украинского парламента для дальнейшего путча. Накануне ночью стало известно, что суд освободил бывшую военнослужащую: у Савченко истекла мера пресечения, а судья не успел её продлить во время последнего заседания.

Политик уже заявила о планах выйти на работу в парламент с 23 апреля.