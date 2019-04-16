Эксперт связал освобождение Савченко из СИЗО с проигрышем Тимошенко

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Эксперт связал освобождение Савченко из СИЗО с проигрышем Тимошенко

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Надежда Савченко. Фото: © РИА Новости

Александр Охрименко не исключил, что в первую очередь нардеп вернётся в Верховную раду, где "будет делать постоянно эпатажные заявления и какие-то действия".

Освобождение из-под стражи нардепа Надежды Савченко связан с проигрышем лидера партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко на выборах президента Украины. Такое мнение высказал президент украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Петру Порошенко Савченко нужна была только для того, чтобы нейтрализовать Тимошенко, потому что фактически её арест можно было связать с ней. Но так как необходимость [нейтрализовать] Тимошенко отпала, соответственно, для Порошенко Савченко никакого интереса не представляет, можно её сплавлять на траекторию, — приводит НСН слова Охрименко.

Эксперт также не сомневается, что после освобождения она пойдёт в Верховную раду и в очередной раз переругается со всеми. По его словам, в украинском парламенте появится ещё один борец, который будет делать постоянно эпатажные заявления и какие-то действия.

Зато людям будет нескучно, — резюмировал аналитик.

Напомним, что Надежда Савченко была арестована в марте 2018 года по обвинению в подготовке теракта и госпереворота на Украине. Основанием для задержания бывшей лётчицы стало видео, на котором она предлагает уничтожить президента страны Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц украинского парламента для дальнейшего путча. Накануне ночью стало известно, что суд освободил бывшую военнослужащую: у Савченко истекла мера пресечения, а судья не успел её продлить во время последнего заседания.

Политик уже заявила о планах выйти на работу в парламент с 23 апреля.

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