Отец Зеленского объяснил, почему сын бросил трубку при разговоре с Порошенко

Александр Зеленский, отец кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, объяснил, почему его сын бросил трубку во время телефонных дебатов с действующим лидером Незалежной Петром Порошенко в эфире канала "1+1".
— Он всё время сдержан. На него льют грязь, а он молчит. Сколько он молчал?! Вы заметьте, он никогда не хамил Порошенко, но есть же какая-то грань! — приводят слова Зеленского-старшего украинские СМИ.
Он также отметил, что сыну не стоило бросать трубку, но этим поступком он сказал Порошенко "до свидания" и прекратил его выходки.
— Порошенко привык же быть барином, царём, он опешил даже. И он же специально пришёл в студию, зная, что Владимира нет в стране, — отметил Александр Зеленский.
Ранее отец Зеленского рассказал, в каком случае перестанет уважать сына.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени