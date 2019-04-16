Отец Зеленского объяснил, почему сын бросил трубку при разговоре с Порошенко

По его словам, Зеленский-младший просто устал от грязи, которая на него льётся в большой политике.

Александр Зеленский, отец кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, объяснил, почему его сын бросил трубку во время телефонных дебатов с действующим лидером Незалежной Петром Порошенко в эфире канала "1+1".

— Он всё время сдержан. На него льют грязь, а он молчит. Сколько он молчал?! Вы заметьте, он никогда не хамил Порошенко, но есть же какая-то грань! — приводят слова Зеленского-старшего украинские СМИ.

Он также отметил, что сыну не стоило бросать трубку, но этим поступком он сказал Порошенко "до свидания" и прекратил его выходки.

— Порошенко привык же быть барином, царём, он опешил даже. И он же специально пришёл в студию, зная, что Владимира нет в стране, — отметил Александр Зеленский.

Ранее отец Зеленского рассказал, в каком случае перестанет уважать сына.