На суде Кокорина и Мамаева сравнили с бандитами из 90-х

Екатерина Набродская, проходящая по делу футболистов как свидетель, не думала, что такие ещё существуют.

Посетительница кафе "Кофемания" Екатерина Набродская, ставшая свидетелем драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сравнила их с бандитами из 90-х годов. Об этом она рассказала в зале Пресненского суда, передаёт корреспондент ТАСС.

— Это потом я уже узнала, что эти ребята — футболисты, а тогда мне показалось, что они из какой-то неформальной организации, как из 90-х. Я ещё подумала: ничего себе, такие ещё существуют, — рассказала Набродская.

По воспоминаниям свидетеля, члены компании футболистов громко разговаривали, употребляли нецензурные выражения, "девушки совершали непристойные жесты".

Екатерина Набродская по профессии реставратор, зашла в кафе после посещения консерватории. По словам свидетеля, ей пришлось пересесть во избежание неприятных эмоций.

Напомним, 8 октября 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала, а после этого совершили нападение на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. Они, а также ещё два участника из их компании, теперь предстали перед судом после нескольких месяцев в СИЗО.