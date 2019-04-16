Блогер Тарасов травмировал обе руки в бою с Дациком

Врачи диагностировали у Тарасова перелом кисти и большого пальца на одной руке и разрыв связок — на другой.

Блогер и боец ММА Артём Тарасов рассказал телеканалу "360", что его бой с националистом Вячеславом Дациком кончился серьёзными травмами обеих рук. Теперь он направлен на операцию, где хирурги вставят ему спицы.

— Я пока не думаю ни о реванше, ни о бое с кем-либо ещё. Хочу просто отдохнуть пару месяцев. У меня перелом тяжелый, — заявил блогер.

По его словам, бой походил на драку, хотя должен был идти по правилам ММА. Его противник, который на 70 килограммов тяжелее его, не останавливал удары после команды рефери и бил в места, куда запрещено наносить удары.

Победу в бою судьи присудили Артёму Тарасову, потому что Дацик использовал запрещённые приёмы. Бой был анонсирован на пресс-конференции, однако запись пока не была опубликована.