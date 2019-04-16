В ОП РФ назвали проблемы, с которыми наблюдатели сталкиваются на выборах

Чаще всего общественные наблюдатели сталкиваются на выборах с такими проблемами, как — ложная информация, сложности в организации, дискредитация и т.д. Об этом заявил член Общественной палаты, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

— Первый вид — это нарушения, связанные с подготовкой и проведением выборов и референдумов и установлением их результатов. Подобные действия являются преступлением и в уголовном кодексе за это предусмотрено наказание по статьям 141 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) и 142.1 (фальсификация итогов голосования), — заявил он на круглом столе, который был посвящен проблематике общественного наблюдения на выборах.

Кроме того, часто наблюдателям поступает ложная информация о том, что на избирательных участках якобы были нарушения законодательства, однако после проверок эти данные не подтверждаются. Есть и проблемы с организацией выборов. Кроме ложной информации, поступают и дискредитирующие данные.

— Мы также сталкиваемся с информацией-дискредитацией, то есть которая является ошибочной или намеренной интерпретацией правомерной деятельности организаторов выборов, как нарушения. А некоторые граждане жаловались даже на события, сопутствовавшие процессу выборов, то есть действия, с юридической точки зрения, не являющиеся нарушениями избирательного законодательства, но которые проходят во время избирательной кампании или в день голосования, — пояснил Григорьев.

В итоге во время круглого стола затронули вопрос о необходимости создания кодекса этики для наблюдателей. Эксперты отмечают, что благодаря документу можно будет избежать массового наплыва ложных сообщений о нарушениях в период подготовки к выборам, во время голосования и в момент подсчета голосов.