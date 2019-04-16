Семенович опубликовала откровенное фото и взбудоражила подписчиков

Не все поддержали восхищение мужчин формами певицы. Некоторые обвинили её в злоупотреблении фотошопом и указали на детали, которые её выдают.

Анна Семенович опубликовала в "Инстаграме" откровенное фото, на котором её тело едва прикрывают чёрный купальник и шёлковая накидка, чтобы "взбудоражить мужчин". Артистка явно добилась своей цели, поскольку подписчики просто засыпали её комплиментами.

— Теплота в душе передаётся и на внешность... Пусть это фото немного взбудоражит мужчин, — написала певица под фотографией.

Под пикантным снимком уже появилось более 100 тысяч лайков и сотни комментариев. Большинство из них выразило восхищение "прекрасными формами" Семенович.

— Взбудоражило фото. Уже два часа успокоиться не могу. В этой девушке всё прекрасно. Я так взбудоражился, не знаю, как теперь разбудоражиться. Слишком горячо. Прекрасная фигура! — приводит портал "Дни.ру" комментарий одного из пользователей.

Нашлись и те, кто добавил ложку дёгтя. Они обвинили артистку в злоупотреблении фотошопом и указали на детали, которые, по их мнению, выдают певицу. К примеру, подписчики поинтересовались, "куда делась полоса от уголка столба в районе живота".

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