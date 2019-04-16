В России минимальный набор продуктов подорожал на 35% за пять лет

Этот показатель используется для анализа ценовых процессов как в целом по России, так и в разрезе регионов.

Минимальный набор продуктов питания за пять лет подорожал на 35%. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на данные Росстата.

К примеру, в марте его стоимость составила 4179,78 рубля, хотя в марте 2014-го была зафиксирована на отметке в 3080,39 рубля. По сравнению с прошлым годом стоимость выросла на семь процентов.

— Минимальный набор продуктов питания как показатель используется для анализа ценовых процессов как в целом по России, так и в разрезе регионов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в набор входит 33 товара, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, хлеб, овощи, фрукты, вермишель, чай, печенье, карамель, сахар и соль.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в 2021 году будет пересмотрен состав потребительской корзины россиян. В частности, по её словам, набор продуктов будет сильнее приближен к принципам здорового питания: в потребительскую корзину добавят мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов, а мучного, картофеля, маргарина и других жиров станет меньше.