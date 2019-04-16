В Кургане студентам предложили арендовать столик в буфете за 100 рублей

Такие меры были приняты из-за студентов-заочников, которые приходили со своей едой.

В буфете Курганской государственной сельхозакадемии (КГСХА) появилось объявление об аренде столика за 100 рублей, что очень возмутило студентов.

Студенты биологического факультета опубликовали снимок объявления в паблике "Подслушано КГСХА" в соцсети "ВКонтакте". В обращении сказано, что если студент пришёл в буфет со своей едой и занял столик, то он автоматически даёт своё согласие на оплату "аренды".

Ректор КГСХА Владимир Левитский сообщил URA.RU, что впервые слышит об объявлении. Сославшись на занятость, он вскоре прекратил разговор.

Частный предприниматель Анна Ломпартер, арендующая буфет вуза, рассказала, что была вынуждена повесить объявление из-за студентов заочного отделения.

— Приехали заочники на сессию, во время перемены заходили в буфет, садились за столик, доставали свою еду из сумок… и ели, — пояснила она порталу "45.ру".

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