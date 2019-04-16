Жириновский посоветовал не заказывать мясо в ресторанах

Читайте также

Жириновский посоветовал не заказывать мясо в ресторанах

114

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко

Парламентарий также против размещения алкогольной продукции на витринах магазинов.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал не есть мясо в ресторанах. По его мнению, во всех заведениях общественного питания подают мясо больных животных.

Нигде не заказывайте никакие бифштексы, остальные блюда из мяса. Это всё больные животные, они где-то падают, их обрабатывают уксусом, — передаёт АГН "Москва" слова депутата.

Кроме того, парламентарий против выставления алкогольной продукции на витрины магазинов. Он настаивает на том, чтобы убирать алкоголь в закрытое место, "на задний двор". По его мнению, это нужно сделать, чтобы не тревожить детей "этими этикетками красивыми".

Ранее Жириновский признался, что считает свою фамилию "дурацкой".

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×