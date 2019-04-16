Глава "ЛУКойла" пообещал Путину держать стабильные цены на бензин

Гендиректор "ЛУКойла" Вагит Алекперов доложил президенту России Владимиру Путину о состоянии дел в компании и заверил, что цены на бензин будут стабильными.

По словам Алекперова, все предприятия "Лукойла" прошли комплексную модернизацию. На заводах производится только бензин высшего экологического класса "Евро-5".

— Стабильность цен будет обеспечена в 2019 году, — добавил глава нефтяной компании.

Ранее Алекперов признал, что санкции против нефтегазовой промышленности России негативно сказались на работе "ЛУКойла", но компания уже смогла к ним адаптироваться.