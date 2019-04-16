В "Синих ведёрках" раскритиковали идею создать в России платные перекрёстки

По словам Петра Шкуматова, инициаторы проекта хотят собирать деньги с "нищих людей" за проезд по дорогам, которые "дорогами назвать нельзя".

Координатор общества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов в беседе с Лайфом раскритиковал идею создать в России платные перекрёстки для борьбы с пробками. Он отметил, что проблему при помощи денег нигде решить не удалось. В пример привёл ситуацию в Осло.

— Вы увидите, что количество проездов через вот эти платные перекрёстки так называемые, хотя на самом деле это пункты взимания платы, постоянно растет. И таким образом получается ситуация очень странная. Дело в том, что вроде как они борются с пробками, но в действительности никакой борьбы с пробками не получается, но получается заработать много денег, — рассказывает Шкуматов.

Более чудовищным он назвал то, что реализовывать проект могут начать с Ульяновска — города, который "живет очень бедно, можно сказать, на грани выживания".

— То есть они собираются с нищих людей собирать деньги за проезд по дорогам, которые дорогами назвать нельзя. Это не дороги, это полоса препятствий. Они ссылаются на Стокгольм, где эти платные перекрёстки, но в Стокгольме нет платных перекрёстков, в Стокгольме все эти пункты взимания платы стоят не на перекрёстках, что логично, — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, тестирование проекта с платными перекрёстками могут запустить в России уже в следующем году, когда будет определён город для его проведения. Вероятнее всего, это будет Липецк, Нижний Новгород или Ульяновск.