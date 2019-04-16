Бывший адвокат Карауловой про её освобождение: Это огромное чудо

Правозащитник также порекомендовал девушке впредь быть "аккуратнее с контактами".

Экс-адвокат Варвары Карауловой Александр Карабанов назвал освобождение по УДО своей бывшей подзащитной огромным чудом. Об этом сообщает РИА "Новости".

Правозащитник также отметил уникальность этого случая, поскольку уголовное дело на момент возбуждения считалось одним из первых подобных в России.

— Это огромное чудо, что она вышла по УДО, она это заслуживает, — сказал Карабанов.

Он также порекомендовал своей экс-подзащитной впредь быть "аккуратнее с контактами".

Караулову приговорили к четырём с половиной годам за попытку примкнуть к ИГИЛ*. Она была задержана в октябре 2015 года в Стамбуле, где с группой россиян планировала попасть в Сирию. В марте 2017 года Верховный суд РФ подтвердил ранее назначенный срок заключения Карауловой. Сегодня, 16 апреля, суд освободил её по УДО.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.