Ещё один блогер вызвал националиста Дацика на бой, теперь "на топорах"

Перед этим Дацик подрался с Артёмом Тарасовым и был признан проигравшим за запрещённые приёмы.

Блогер Николай Соболев бросил вызов эпатажному бойцу смешанного стиля (ММА), националисту Вячеславу Дацику. Он обратился к Рыжему Тарзану в "Инстаграме".

— Дацик, ты пивная бочка, а не боец. Хочешь жёстко? Ну давай раз на раз на топорах. Выживешь после Артёма Тарасова, принимай вызов, — написал Соболев.

Напомним, что победу в бою между Дациком и Тарасовым присудили блогеру, поскольку националист использовал запрещённые приёмы. Блогер признался, что о ещё одном поединке не думает, — бой с Дациком обернулся для него серьёзными травмами обеих рук, и теперь хирурги должны вставить ему спицы.