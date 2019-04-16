Ещё один блогер вызвал националиста Дацика на бой, теперь "на топорах"

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Ещё один блогер вызвал националиста Дацика на бой, теперь "на топорах"

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Николай Соболев, Вячеслав Дацик (справа). Коллаж: © Life. Фото: © Instagram/Nikolay Sobolev/соцсети

Перед этим Дацик подрался с Артёмом Тарасовым и был признан проигравшим за запрещённые приёмы.

Блогер Николай Соболев бросил вызов эпатажному бойцу смешанного стиля (ММА), националисту Вячеславу Дацику. Он обратился к Рыжему Тарзану в "Инстаграме".

Дацик, ты пивная бочка, а не боец. Хочешь жёстко? Ну давай раз на раз на топорах. Выживешь после Артёма Тарасова, принимай вызов, — написал Соболев.

Напомним, что победу в бою между Дациком и Тарасовым присудили блогеру, поскольку националист использовал запрещённые приёмы. Блогер признался, что о ещё одном поединке не думает, — бой с Дациком обернулся для него серьёзными травмами обеих рук, и теперь хирурги должны вставить ему спицы.

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